綠色環境給付將受理申報 轉作休耕獎勵金增1萬

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）農糧署今天表示，民國114年「綠色環境給付計畫」將在明年1月2日到8日受理申報，包含各項作物轉（契）作、休耕等措施，轉作休耕獎勵金每公頃提高新台幣1萬元，呼籲符合資格農民申報。

農業部農糧署發布綠色環境給付相關資訊，呼籲符合資格的農民把握期限到全台任一鄉（鎮、市、區）公所或農會申報，並提醒農民，申報地一經選定且已申報者，當年度就不得變更申報鄉鎮。

農糧署表示，由於水稻生產過剩，為了維持水稻轉作雜糧的拉力，休耕獎勵金每公頃提高1萬元。

其中「契作戰略作物」的非基改大（黑）豆、硬質玉米，調整前每公頃6萬元，調整後增至7萬元；小麥、蕎麥、胡麻、高粱等從4.5萬元，增至5.5萬元；毛豆、矮性菜豆從4萬元，增至5萬元；牧草及青割玉米從3.5萬元，增至4.5萬元；原料甘蔗、採種蔬菜（西瓜、青花菜、花椰菜）從3萬元，增至4萬元。

「地方特色作物」則是中央明定40項全國一體適用作物，地方得另加最多5項，每公頃從2.5萬元，增至3.5萬元。

「生產環境維護」包括種植綠肥、景觀作物，每公頃從4.5萬元，增至5.5萬元；以及翻耕、蓄水措施，每公頃從3.4萬元，增至4.4萬元。（編輯：張雅淨）1131225