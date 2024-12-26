利百代實物捐贈 台大新月台整修變紀念品旗艦店

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（中央社記者許秩維台北26日電）位於台大新生南路側門的新月台，透過利百代公司實物捐贈完成整修，成為台大紀念品旗艦店，除了是連結學校、師生和校友的重要平台，也將成為師生交流的園地。

台灣大學今天舉行「新月台整修工程捐贈典禮暨開幕茶會」，為嶄新的「NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店」揭開序幕，台大校長陳文章、副校長丁詩同等人，以及實體捐贈新月台整修工程的利百代國際實業股份有限公司董事長門田明輝共同參與揭牌儀式。

台大校長陳文章表示，感謝利百代實物捐贈新月台的整修工程，經費更從原先1200萬元增至5000萬元；新月台集合利百代和許多校友共同的努力，才能在半年內就完成整建，新月台除了是連結學校、師生和校友的重要平台，承載台大師生和校友的記憶，未來也會成為師生交流的園地，學校也希望新月台的店家能永續經營。

位於台大新生南路側門的新月台，整修後成為「NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店」，將於12月27日正式開幕營運，1樓為紀念品展售中心，提供舒適購物環境，2樓則打造為「新月台Café」，結合台大特色餐飲，並不定期舉辦「作東新月台活動」，創造更多交流機會。

利百代國際實業董事長門田明輝指出，利百代這75年來的成長，有賴台灣民眾的支持，利百代也希望盡到社會責任，因此曾參與許多教育文化的捐贈；這次很榮幸能參與台大新月台的整修，希望整修後的新月台能成為台大的新地標，並提供大家放鬆和休憩的空間。

台大紀念品旗艦店展售商品涵蓋台大百歲限量紀念品、校園周邊商品及服飾等，設計靈感源自台大校園的環境、動植物及文化特色。

台大副校長丁詩同提到，台大紀念品中心希望成為連結校友、社區民眾和國際訪賓的重要平台，包括融入台大景觀或動植物、以台大這個品牌打造的紀念品等，希望發揮「帶走記憶」的概念。（編輯：陳政偉）1131226