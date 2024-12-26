立委關注學習歷程 教部：每人發1本製作手冊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）立法院今天審議教育部預算，朝野立委關注108課綱高中職推動學習歷程，有商品化、不利弱勢和城鄉落差問題，教育部表示，會發給每名學生一本建議手冊，教大家如何製作學檔。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，包括民主進步黨籍立委范雲、林宜瑾、張雅琳，以及中國國民黨籍立委柯志恩、萬美玲、洪孟楷、葛如鈞、羅廷瑋、葉元之等多名朝野立委，都有相關提案關注學習歷程檔案（以下簡稱學檔）議題。

多名朝野立委都提到，108課綱第1屆到第3屆，未提交課程學習成果的比例增加，而經濟弱勢生未提交更達6成以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葛如鈞指出，學習歷程商品化的問題一直很嚴重，網路上更是充斥各種「代做」資訊。羅廷瑋也提到，有離島學生為了學檔，不得不到台灣本島上許多課程，交通、住宿都很花錢。

對此，教育部國民及學前教育署長彭富源表示，已製作「作伙做學檔－課程學習成果呈現建議」手冊給學生參考，但過去每班發3本，明年會讓每名學生都有一本。另外，也會透過實體宣講和製作影片等方式，傳達正確的製作觀念。（編輯：陳政偉）1131226