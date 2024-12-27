苗栗老翁食慾差吐泡沫痰 就醫確診食道癌第4期

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗84歲老翁因體重異常下降、食慾差且進食會感到噁心、吐出白色泡沫痰，就醫確診罹患食道癌第4期。醫師提醒，食道癌早期症狀不明顯，若吞嚥困難、體重異常跡象應及早檢測。

衛福部苗栗醫院胸腔外科醫師陳俊諺今天表示，食道癌為全球高發生率的惡性腫瘤之一，每年有數十萬人罹患這種致命的癌症，但由於早期症狀不明顯，許多患者直到疾病進展至晚期才被確診，導致治療選擇受限，預後較差。

陳俊諺說，老翁到院時，院方安排胃鏡檢查，發現食道中段距離門齒35公分至45公分處有腫塊，並有滲血脂情形，經切片檢查及進一步電腦斷層檢查，確診為食道癌第4期。

陳俊諺指出，整體而言，治療食道癌方法，若能合併開刀與放療、化療，對腫瘤會有較佳的局部控制率，但相對所冒的手術風險也較大。另外，若病患因年齡過大或其他因素不適合接受化學治療，則可考慮接受局部放射治療，仍有局部控制腫瘤或減緩症狀效果。

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醫師表示，食道是食物進入胃腸的必經之道，因此常暴露於風險因子及病菌當中，進而產生病變。據國民健康署110年資料，台灣食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔行為。由於食道癌尚無實證有效篩檢工具，因此，呼籲落實健康生活型態，避免食用過燙食物、遠離風險因子（菸、酒、檳榔）、養成運動習慣，如有家族史、長期吸菸、酗酒或嚴重胃食道逆流等病史的高風險族群，更應特別注意定期檢查。

苗栗醫院院長徐國芳提醒，雖然食道癌在早期可能沒有明顯症狀，但出現吞嚥困難、胸痛、持續性咳嗽或體重驟降等跡象時，應立即尋求醫療評估，才能在癌症的早期階段進行診斷，提高治療成功的機會。（編輯：李錫璋）1131227