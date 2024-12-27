北部7縣市低溫探10度以下 中部以北高山可能降雪

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）氣象署預報，強烈大陸冷氣團影響，明天苗栗以北及宜蘭7縣市，可能局部地區有攝氏10度以下低溫，今晚到明晨，若溫度與水氣條件配合，中部以北海拔3500公尺以上高山可能降雪。

交通部中央氣象署指出，明天東半部地區有局部短暫雨，北部、南部地區及中部山區降雨逐漸趨緩，為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴的天氣，但各地氣溫明顯偏低，越晚越冷。

氣象署發布低溫特報黃色燈號（寒冷），明晨起新北市局部地區及下午起到晚間，台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區有10度以下氣溫的機率。

氣象署說，若溫度與水氣條件配合，今晚至明天清晨，中部以北海拔約3500公尺以上高山（例如：雪山、南湖大山、合歡山、玉山）可能降雪；另外，近期高山道路可能有積冰、結霜造成溼滑情形。

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氣象署預測，明天西半部及東北部低溫約10到12度，花東約13到15度；高溫部分，北部及東北部約15、16度，東部及東南部17、18度，中南部19到22度；離島整天氣溫為澎湖14到16度、金門11到15度、馬祖10到11度。

氣象署發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高約3到4公尺。（編輯：管中維）1131227