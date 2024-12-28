加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

成大年度探空氣球釋放 培養學生理解太空任務

2024/12/28 15:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南28日電）在軍方和民航局核准下，國立成功大學太空系統工程研究所今天展開年度探空氣球釋放任務，攜帶實驗儀器升空至平流層，蒐集相關數據，最終墜落於太平洋。

成大太空系統工程研究所經過1學期籌劃，今天在歸仁校區展開年度探空氣球釋放任務，且首度邀請國立台南一中、台南二中及南科實中學生參與，4組探空氣球任務通過飛行備便審查，攜帶實驗儀器升空至平流層25公里至30公里高空處。

成大表示，此次探空氣球釋放任務攜帶儀器，以偵查氣候儀器居多，儀器內含通訊器、感測器、磁力針等，儀器將隨著氣球破裂而墜入大海。

太空系統工程研究所副所長吳志勇指出，探空氣球是高效、經濟太空實驗平台，因太空任務需耗時多年且資金龐大，衛星、火箭任務成本較高，探空氣球則提供高安全性、低成本、高靈活性與短任務週期替代方案，也讓學生自由使用探空氣球，理解太空任務過程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳志勇表示，國際航線飛機多在平流層飛行，高度10公里以上，但探空氣球已超過飛機高度，每年選在此時釋放主因是風向關係，不能影響日常航線，一路往東飛行1小時至3小時後墜落於太平洋。

成大希望透過實作任務，讓學生體驗太空任務完整流程，並在飛行後完成數據分析與任務檢討，驗證理論與實踐，培養太空系統工程專業技術與問題解決能力，同時讓更多高中生了解航空太空工程學科。（編輯：謝雅竹）1131228

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：