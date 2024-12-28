急性後期整合照護計畫 114年上半年3方向啟動檢討

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（中央社記者曾以寧彰化28日電）健保以急性後期整合照護計畫助患者避免重症後失能。健保署長石崇良今天表示，將就擴大適應症、服務持續時間、後續資源轉介等3方向，於明年上半年啟動檢討、下半年試辦。

衛生福利部全民健康保險署自民國103年1月1日起分階段實施急性後期醫療整合照護模式（PAC），腦中風急性後期照護自103年1月1日起實施；燒燙傷急性後期照護自104年9月9日起實施，其餘創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡病患等照護，則自106年7月1日起實施。

石崇良今天到彰化員郭醫院視察並接受媒體聯訪表示，急性重症發生後，把握黃金治療期有助挽回失能，助維持患者在社區獨立生活能力，因此推動PAC，盼透過復健介入，減少後續失能狀況。

隨著超高齡化社會來臨，石崇良表示，高齡者加上本身疾病，都可能造成身體功能下降，有多重慢性病患者在急性重症發生後復原時間也較長，且可能造成功能快速衰退等，這類狀況可能會越來越多，如敗血症也有可能造成患者身體功能快速下降，因此將針對PAC進行檢討。

石崇良說，PAC有3大檢討，第1，是擴大適應症，以敗血症為例，多重慢性病患就算感染控制好了，可能仍需要復健。第2，是服務時間長度，石崇良說明，因現在PAC有固定時間限制，以1個月為原則，但每人病情、狀況不同，將討論是否要給予彈性調整空間。

第3，石崇良說，則是PAC後，如何銜接居家醫療，或社區長照服務或住宿式長照機構。此外，目前論日給付的方式，將配合上述討論，重新修訂檢討。

石崇良說，預計明年上半年針對上述3個方向進行檢討與修正評估，下半年進行小規模試辦，預計最快可在籌編民國115年總額時，納入新模式，並在方案確認後擴大實施。（編輯：李亨山）1131228