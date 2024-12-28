診所整合慢性病醫療與長照 助長輩日子更好過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧南投28日電）位於南投埔里的陳宏麟診所，不僅有醫師為慢性病患看診，更整合日照中心與健身房等多項資源，幫助長者獲得更好照顧。年過7旬的魏伯伯分享，來到這裡後，日子都「好過了起來」。

今年70多歲的魏伯伯，妻子過世之後，經常自己一個人待在家裡，已經中風3次、且心肌梗塞裝有5支心臟支架，還曾因口腔癌動手術的他，因為三高問題，自民國101年開始，到陳宏麟診所就醫。

大約2年多前，他也開始到陳宏麟診所附設的日照中心參與活動，除有提供中餐，也協助他控制糖尿病，如今他的三高、尿酸控制都較為穩定，心情更開朗起來，「之前像孤單老人，現在有人聊天，日子比較好過」。

陳宏麟分享，台灣糖尿病品質照顧計畫已經推動20多年，但是仍有47%洗腎患者，是因為糖尿病控制不良，由此可知，面對糖尿病患，需要同步控制血糖、血壓、血脂肪、腎臟等慢性病，還有隨時監測眼底是否有微小血管病變等問題，生活習慣更需要早期積極介入，不能只開藥、或只看血糖一件事情。

因此，陳宏麟規劃院所中的營養師，除了營養專業之外，更「斜槓」運動諮詢；同時也為了幫患者做衛教，在診所規劃上，更讓患者一進門就可以做血壓、血糖和眼底檢查，接受營養師衛教諮詢之後才由醫師看診，在診間擺設上，更幫助患者可以從電腦螢幕看到圖表數據，了解自己身體變化。

此外，除了一樓的診所、藥局，更結合樓上的日照中心、長照巷弄站、食堂與可以開放給一般民眾使用的健身房，及比較是和長者使用的特殊健身房。人力配置上，除了醫師、藥師、護理師、照服員與長照專車司機等外，也有營養師與教練，協助長者全方位管理身體狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

前來視察的衛生福利部中央健康保險署長石崇良說，明年台灣將進入超高齡社會，其中約85%長者為健康或亞健康，要能照顧得更好，減少落入失能、變成長照對象，整個國家與社會才能支撐得了照顧負荷。

但石崇良也指出，目前65歲以上族群，約8成已經有2種以上慢性病，屬於亞健康，因此面臨高齡社會，健保未來必須強化社區醫療，推動以人為中心的整合型照護，因此這樣能同時囊括11項健保整合照護計畫中的7項，且整合國民健康署的銀髮俱樂部，與長期照顧等相關資源的診所，就成為值得各界學習的模範。（編輯：謝雅竹）1131228

醫師陳宏麟（前）介紹自己位於南投埔里的診所，不僅能為慢性病患看診，更整合日照中心與健身房等多項資源，幫助長者獲得更好照顧。中央社記者曾以寧攝 113年12月28日