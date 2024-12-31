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集結家屬經驗 伊甸推精神困擾因應指南

2024/12/31 11:36
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（中央社記者曾以寧台北31日電）親友若疑似有精神困擾，也有教戰手則。伊甸基金會集結13名家屬經驗，整理「給親友的初步因應指南」，有疑似精神困擾狀態列表、專業協助資訊，更有患者不願就醫時的溝通建議。

多數精神困擾當事人與照顧者，在初次面對疾病發生時，常常不知所措，既不知道資源在哪裡、更不知道該如何因應。雖然一般疾病很容易找到單張的衛教資訊，精神疾病者卻缺乏一份可簡單閱讀的資訊。

為此，伊甸基金會啟動摺頁製作專案，以「一份給親友的初步因應指南」為題，打開後就能看到疑似精神困擾狀態的列表，在「該怎麼辦」資訊欄則有諮詢及檢測相關資訊；背面則整理出當照顧者遇到不願就醫，或不知如何與醫師溝通時的具體建議。

摺頁另一側，則有復元過程中，藥物與諮商以外，可取得的其他資源，如日間復健、就業協助以及家屬支持資源等，讓家屬有更多元的方向可以參考。

不同於多數摺頁是由專業工作者，依其經驗及視角判斷需求，進而設計製作；伊甸基金會透過新聞稿表示，此次摺頁從發想，到內容整理、設計呈現，甚至發送管道，都是由13名家屬志工共同討論而成。

家屬阿繆（化名）分享，其實在疾病症狀與醫療以外，當事家庭也非常需要知道「下一步該怎麼做」，如有困擾時可以跟誰討論、門診時要怎麼跟醫生交流、遇到不願就醫服藥的狀況時可以怎麼辦等，這些問題看似基本，對家屬與當事人來說卻最重要也最切身。

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另一名志工寶華則說，其實大家最關注的，是「如何生活」。因為社會對精神疾病的不認識，導致許多人對發病前兆沒有意識，透過文字呈現發病「現象」，能讓人清楚知道，「遇到這些狀況需要尋求專業協助」。而摺頁設計中，更多以生活用語為主，希望平易近人的語言，能連結家屬心聲與實際現況，也更貼近實際的需求。

伊甸基金會活泉社區家庭支持中心工作者劉秀玟表示，此次摺頁歷經2年與家屬來回對話，蒐集各方回饋，不斷修正且字句斟酌，終於在今年10月定稿。盼透過這份「敲門磚」，可以第一時間接住精障家庭，成為他們的浮木，引導家屬找到能一起討論的夥伴、照顧他們心中的拉扯與掙扎。（編輯：陳政偉）1131231

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