衛福部雙和醫院人事異動 李明哲接任院長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北31日電）衛福部雙和醫院今天舉行第6屆院長交接典禮，新任院長由雙和醫院醫務副院長李明哲接任，卸任院長程毅君將轉任台北醫學大學創新發展執行長。

雙和醫院發布新聞稿表示，今天舉行新任卸任院長交接典禮，在衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、新北市政府衛生局局長陳潤秋、北醫大董事長陳瑞杰等人見證下，李明哲接任院長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李明哲表示，雙和醫院是年輕的醫學中心，充滿幹勁與創新，並具備醫學中心、醫學大學及生醫產業的豐厚資源，與雙北地區龐大的服務量能，將持續以此優勢精進核心醫療技術，落實醫學中心救治急、重、難、罕病患之使命，提升急重症醫療照護品質。

雙和醫院表示，李明哲為專精器官移植的一般外科醫師，深耕器官移植領域超過30年，曾任慈濟大學醫學系專任教授、外科學科主任、北醫大醫學系專任教授、花蓮慈濟醫院外科部主任、萬芳醫院專案副院長、雙和醫院醫務副院長、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事及董事長、中華民國器官捐贈協會理事長、台灣移植醫學學會常務理事。（編輯：李錫璋）1131231