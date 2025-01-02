台酒董事長：米酒系列商品 今年、明年不漲價

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（中央社記者張璦台北2日電）台酒董事長湯期安今天表示，屬於民生用品的米酒類商品，今年、明年都不會漲價，台酒光是凍漲紅標料理米酒，一年就要損失約新台幣5億元，這部分雖已「支撐不住」，但台酒會想辦法繼續賺錢，彌補凍漲民生產品衍生的損失。

立法院財政委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司預算營業部分，財政部長莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

民進黨立委賴惠員、國民黨立委羅明才質詢時關切台酒商品是否會漲價。列席備詢的湯期安強調，配合政府政策，屬於民生用品的米酒類商品，今年、明年都不會漲價。

湯期安表示，台酒光是凍漲紅標料理米酒，一年就要損失大概5億元，這部分雖已經「支撐不住」，但台酒會想辦法繼續賺錢來彌補凍漲民生產品所衍生的損失，也希望這部分可以列為台酒的政策性負擔。

此外，國民黨立委賴士葆質詢時指出，台酒營業狀況不佳，113年度營業額新台幣440億元、獲利48億元，均未達預期目標，績效加上年終獎金僅2.5個月。

湯期安表示，他對於114年度績效加上年終獎金超過2.5個月，抱持很高的信心，接下來海外市場會有新訂單，行銷上也會加大力道，與棒球比賽合作。（編輯：蘇志宗）1140102