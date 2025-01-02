漫畫家魚夫肝癌辭世 肝基會籲定期腹超檢查

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）漫畫家魚夫（本名林奎佑）去年12月底因肝癌過世，根據統計，台灣每年約有7000人死於肝癌，肝基會今天呼籲，讓腹部超音波檢查成為新全民運動，定期檢查，以利早發現、早治療。

肝病防治學術基金會董事長許金川今天透過新聞稿表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。消滅肝病的最後一哩路，定期做腹部超音波檢查，以早期發現肝癌非常重要。

根據估計，台灣B型肝炎帶原者約有150萬人、C肝感染者約40萬人，其中每年約7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化。肝基會表示，肝臟內部沒有痛覺神經，因此肝癌初期幾乎沒有症狀，等到有症狀，大都是肝癌末期。

肝基會指出，台灣自民國75年開始對新生兒全面施打B型肝炎疫苗，目前40歲以下的台灣年輕世代，都受到B肝疫苗的保護，約1%受到B型肝炎感染，成為B肝帶原者；但民國75年以前出生的民眾，100人就有6人成為B肝帶原者，容易發展成肝硬化、肝癌。

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肝基會110年起推動全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動，避免肝癌太晚發現。肝基會呼籲，有B、C型肝炎患者至少每半年接受1次腹部超音波檢查，年滿40歲以上民眾，每年都應養成做腹部超音波檢查習慣。

至於肝癌患者，肝基會提醒，即使肝癌經手術切除或電燒治療，其餘肝細胞仍很容易再長出肝癌，所以更應該保持每3至6個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查，達到及早發現及早治療效果。（編輯：陳政偉）1140102