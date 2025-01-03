台灣燈會主燈「無限樂園」 抽象符號加棒球元素

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部觀光署今天公布2025台灣燈會主燈「無限樂園」和小提燈「蹓蹓蛇」造型，主燈採用抽象的無限符號加上棒球元素，運用AI及動作捕捉，營造出科技十足的未來樂園意象。

今年是12生肖的蛇年，2025台灣燈會將於2月12日元宵節當晚7時開燈，主燈每半小時展演1場燈光秀，展出至23日，地點在桃園高鐵站前廣場。

觀光署今天舉辦2025台灣燈會主題燈及小提燈造型發表會，主燈名為「無限樂園」，由藝術家李明道操刀設計與製作。

李明道介紹這次主燈設計理念，不以具象蛇為造型，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，期許全世界旅客來體驗，以無限符號呈現被國際媒體讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的「台灣燈會」，同時以「無限樂園」為名，象徵台灣燈會的歡樂氛圍。

李明道說，主燈含底座總高度18公尺，透過機械轉盤裝置360度展現，運用AI及動作捕捉等多項嶄新科技，透過影像創作故事，呈現多元豐富視覺元素，內容涵蓋棒球文化、機場意象、在地人文、國際參與等，展現千變萬化的視覺語言。

李明道也安排4名職棒啦啦隊員，透過動作捕捉科技將操控影像動態融入主燈秀，並邀請交通部長陳世凱、桃園市長張善政、觀光署長周永暉，共同參與在影像故事中呈現的彩繪桃子創作，同時首次邀請來自世界各地的外籍交換生，用母語書寫祝福台灣的話，讓主燈展演除光影變化外，也有來自世界各地源源不絕無限的祝福與溫暖。

陳世凱致詞時說，他12歲時，台灣燈會第1次舉辦，今年第36屆，睽違9年再在桃園舉辦，9年前的差異是，燈愈來愈美，桃園在中央與地方共同努力下，交通更便利順暢，他邀請大家白天玩桃園，晚上看燈會，估計今年燈國內外旅客可達千萬人次。

張善政說，很高與桃園市又能再次舉辦台灣燈會，燈會將呈現桃園的埤塘、棒球場及包括客家、原住民與新住民等文化。

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今年的台灣燈會小提燈由藝術家林佳葦設計，她說，今年以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段都可呈現90度彎曲，可依個人喜好組裝成0至9數或各式不同造型，因蛇在生肖中排行第6，也希望大家能多外出蹓躂，所以命名「蹓蹓蛇」。

林佳葦說，這次有半數小提燈製作成以外接行動電源發光的燈具，只需用己的行動電源接TYPE-C線就可發光，減少電池使用量，為永續愛地球盡一份力。（編輯：管中維）1140103