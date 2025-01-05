水氣增多 降雨機率提高

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（中央社台北5日電）氣象署表示，今天在台灣北部海面會有低壓及鋒面形成，台灣附近水氣漸增，各地及澎湖、金門、馬祖除雲量增加外，降雨機率也會提高，北部局部短暫雨，東半部地區及中南部山區零星短暫雨。

交通部中央氣象署指出，各地早晚偏涼，低溫普遍在攝氏14到17度，白天雲量增多，台南以北及宜蘭高溫19至21度，高屏及花東約23至25度；離島氣溫，澎湖15至18度，金門13至18度，馬祖12至15度。

氣象署提醒，夜晚清晨西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度，特別是北部在白天仍可能持續受低雲或霧影響，行車用路請注意安全。

此外，東半部沿海有長浪發生機率，海邊作業及活動請注意安全。（編輯：管中維）1140105