移工籲專案勞檢 勞動部：近3年已查2.2萬場次

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（中央社記者張雄風台北5日電）移工團體今天至勞動部前陳情，要求對僱用移工、具高風險工作性質的中小企業專案勞檢，保障移工安全。勞動部表示，近3年來已檢查約2.2萬場次，罰鍰金額計新台幣6952萬元。

1名來台工作11年的印尼移工，任職於中小企業，負責生產橡膠輪胎等產品。在2021年8月，因為搬抬重物導致急性下背拉傷，之後3年，時常因背痛無法下床，最後被診斷為椎間盤突出。

然而，即使有醫師診斷，雇主仍拒絕支付包括資遣費、醫療費和工資等賠償。

台灣移工聯盟（MENT）及印尼移工團體SEBIMA（台灣生產製造工會籌備會）、GANAS（印尼勞工團結組織）等今天在勞動部門口陳情，訴求勞動部加強對中小企業的專案勞動檢查，主動要求這些存在安全風險的工廠進行安全設備升級。

團體認為，現行勞動檢查流於表面形式，迫切需要以勞工視角改革職災認定及檢查制度，允許申訴移工或授權團體參與勞動檢查才能真正保障移工權利。

勞動部職業安全衛生職業安全組長朱文勇告訴中央社記者，108年移工人數約50萬人，112年約57萬人；108年因職災失能的移工統計數字為255人、死亡為26人，112年失能為187人、死亡22人；整體統計來看，比例有在下降。

勞動部指出，現已針對僱有移工的高風險及高職災事業單位，優先實施「外籍移工職業安全衛生專案檢查」，落實法令規定，近3年（111年至113年）已檢查2萬2764場次，停工計186件次，罰鍰計983件次，罰鍰金額計6952萬元。

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至於移工團體希望參與勞動檢查，勞動部表示，依勞動檢查法規定，勞動檢查員實施勞動檢查認有必要時，得報經核准後，邀請相關專家學者陪同鑑定；若是移工發現雇主有違反勞動安全事項，可透過勞工諮詢申訴專線1955，也已設置多國語言（中文、英語、泰國語、印尼語、越南語），隨時受理勞工檢舉事宜。

勞動部表示，目前持續推展「輔導中小事業單位改善工作環境計畫」及「工業區職業安全衛生促進計畫」，對僱有移工的中小事業實施訪視輔導及辦理相關安全衛生宣導會，協助其改善工作環境；後續將持續定期邀集各勞動檢查機構召開會議，進一步研商移工作業安全強化作為。（編輯：管中維）1140105