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賴總統頒發十大神農 樂見青農返鄉期許行銷國際

2025/1/7 20:40
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農業部今天舉辦第34屆全國十大神農頒獎典禮，由總統賴清德親自頒發，他欣見有青農返鄉注入活水，以及農業導入智能科技、自創品牌行銷國際，相信農業也能走出去、行銷全世界。

農業部今天舉辦「第34屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，由賴總統親自頒發十大神農獎頒選人證書、匾額及獎金新台幣15萬元，另外12名模範農民也獲頒當選證書，表揚他們在農業上的卓越表現。

重視家人的賴總統說，自己母親的原生家庭也是務農，他多少都知道農民的辛苦與對社會的價值、貢獻，農業是百工百業的「起家厝」，要有農業作為基礎，高科技才有可能在世界發展，在座的農民都扮演了關鍵角色，是萬中選一的農民，且最重要的夥伴就是家人、牽手。

他並肯定每個農民的成就，像是李星辰打造了加工品牌「日茂竹筍」；李榮春以台語發音自創台灣黑豬品牌Odiva打入國際市場；青農邱俊魁返鄉用科技管理茶園並友善栽種，邱冠鈞也用智慧科技管理蔬菜，看到獲獎者一個比一個年輕，讓人看到台灣農業的新未來。

還有陳立言用益生菌飼養活力健康雞；陳泓碩用科技管理漁場；曾吉生栽種有機山苦瓜；蔡英地結合密閉式鵝舍、太陽能綠電智慧養鵝；薛雍霖以人工養殖小丑魚取代野外捕撈；以及蘇嘉益建立的「阿甘薯叔」品牌成功拓展地瓜新版圖。

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農業部長陳駿季說，今年的獲獎者跟往年很不一樣，不再是單打獨鬥，很多是一群農民一起合作、集團經營所成，且大部分得主都有跟農業部場試所合作、升級產業，導入加工、科技，做出自己的品牌。

他強調，農業不能只靠初級農產品，因為先天上不能長久儲放上架銷售，透過不斷創新思維的導入，才能榮獲最高楷模的十大神農獎及獲選為模範農民。（編輯：陳政偉）1140107

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