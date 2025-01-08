「紅鼻子醫生」進駐新竹馬偕兒醫 每週1次探訪病童

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市立馬偕兒童醫院今天表示，醫療小丑組織「紅鼻子醫生」即日起進駐醫院，未來每週1次探訪住院病童，以即興音樂、遊戲和表演與病人互動，促進心理健康與情緒舒緩。

新竹馬偕兒醫今天發布新聞稿表示，「紅鼻子醫生」是台灣唯一醫療小丑組織，由一群受過醫療場域演出專業訓練的表演藝術工作者所組成。

馬偕兒醫指出，「紅鼻子醫生」會根據孩子年齡、喜好和病況，量身打造互動活動，服務不僅針對小病童，也希望透過與家屬、醫護人員合作，打造人性化療癒空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新聞稿中，馬偕兒醫護理部人員表示，長期住院治療會讓病童及家長身心疲憊，「紅鼻子醫生」能讓孩子們情緒變得輕鬆，更願意配合治療，對臨床醫療團隊的工作有很大幫助。

「紅鼻子醫生」創辦人馬照琪於新聞稿中指出，「紅鼻子醫生」為2人一組搭檔，表演前會先掌握孩子年紀、心情、喜好及病況，再針對病童需求設計專屬且獨一無二演出。（編輯：李錫璋）1140108