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「紅鼻子醫生」進駐新竹馬偕兒醫 每週1次探訪病童

2025/1/8 17:02（1/8 17:56 更新）
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新竹市立馬偕兒童醫院8日表示，醫療小丑組織「紅鼻子醫生」即日起進駐醫院，未來每週1次探訪住院病童，以音樂、遊戲和表演與病人互動。（新竹馬偕兒童醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月8日
新竹市立馬偕兒童醫院8日表示，醫療小丑組織「紅鼻子醫生」即日起進駐醫院，未來每週1次探訪住院病童，以音樂、遊戲和表演與病人互動。（新竹馬偕兒童醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月8日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市立馬偕兒童醫院今天表示，醫療小丑組織「紅鼻子醫生」即日起進駐醫院，未來每週1次探訪住院病童，以即興音樂、遊戲和表演與病人互動，促進心理健康與情緒舒緩。

新竹馬偕兒醫今天發布新聞稿表示，「紅鼻子醫生」是台灣唯一醫療小丑組織，由一群受過醫療場域演出專業訓練的表演藝術工作者所組成。

馬偕兒醫指出，「紅鼻子醫生」會根據孩子年齡、喜好和病況，量身打造互動活動，服務不僅針對小病童，也希望透過與家屬、醫護人員合作，打造人性化療癒空間。

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新聞稿中，馬偕兒醫護理部人員表示，長期住院治療會讓病童及家長身心疲憊，「紅鼻子醫生」能讓孩子們情緒變得輕鬆，更願意配合治療，對臨床醫療團隊的工作有很大幫助。

「紅鼻子醫生」創辦人馬照琪於新聞稿中指出，「紅鼻子醫生」為2人一組搭檔，表演前會先掌握孩子年紀、心情、喜好及病況，再針對病童需求設計專屬且獨一無二演出。（編輯：李錫璋）1140108

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