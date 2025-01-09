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強烈大陸冷氣團襲台 嘉義以北13縣市低溫特報
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泰星Alek任台灣觀光代言人 微電影推台灣美景

2025/1/9 10:51（1/9 11:01 更新）
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交通部觀光署曼谷辦事處宣布邀請暱稱為Alek的泰國知名男星提拉德（Teeradetch Metawarayut）擔任2025年台灣觀光代言人。（觀光署曼谷辦事處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月9日
交通部觀光署曼谷辦事處宣布邀請暱稱為Alek的泰國知名男星提拉德（Teeradetch Metawarayut）擔任2025年台灣觀光代言人。（觀光署曼谷辦事處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月9日
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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）交通部觀光署邀請暱稱為Alek的泰國第三台知名男星擔任2025年台灣觀光代言人，同時公布由Alek主演的台灣觀光宣傳微電影，期待透過Alek的號召力，吸引更多泰國人赴台旅遊。

為了擴展泰國市場，觀光署在2023年中首次針對泰國市場啟用代言人，當時邀請暱稱Boy的泰國男星帕貢（Pakorn Chatborirak）擔任台灣觀光代言人。觀光署曼谷辦事處昨天舉行記者會並發布新聞稿，公布2025年台灣觀光代言人為暱稱Alek的泰國當紅實力派演員提拉德（Teeradetch Metawarayut）。

Alek畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn Univeristy），是泰國兩大無線電視台之一的第三台（Channnel 3）當紅男星，他的社群媒體instagram擁有近500萬粉絲。

昨天的記者會中同時公布由Alek主演的觀光微電影「台灣嗎？」（Taiwan（na） Go with Me?），Alek在影片中1人分飾兩角，飾演一名拍攝生涯陷入瓶頸的網紅Wave，以及後來因為造訪台灣獲得拍攝新靈感而大受歡迎的Wave。

劇情透過一張神秘地圖展開，帶著Wave走訪台灣6大縣市，景點包括高雄旗津的海岸、台南關子嶺的泥漿溫泉、台南安平老街、雲林劍湖山遊樂園、台中的爵士音樂節、嘉義的季節限定美景以及彰化八卦山大佛等。

Alek表示，這次赴台灣拍攝觀光宣傳微電影，是他第三度踏上台灣，去了以前沒有去過的縣市，泰國人大部分喜歡到台北旅遊，但其實台灣還有很多景點值得去探索、去體驗新的玩法。

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觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷表示，Wave在台灣的旅程，不只讓大家看見台灣Unseen（未被看見）的景點，更讓大家感受到如何透過旅行去探索Unseen的自我，這也正是台灣觀光品牌Waves of Wonder所要傳遞的精神，在台灣的每一段旅程，都將創造出一波又一波的驚喜浪潮。

這隻觀光宣傳影片有9分鐘微電影版本，以及30秒與60秒的精華版，除了在觀光署的YouTube影音頻道以及Facebook官方粉絲專頁播放外，還將透過戶外電子看板及旅展等多元管道進行推廣，觀光署期待透過Alek的號召力與不同的行銷手法，吸引更多泰國人赴台旅遊。（編輯：周永捷）1141109

交通部觀光署曼谷辦事處8日舉行記者會宣布邀請暱稱為Alek的泰國知名男星提拉德（Teeradetch Metawarayut）（中）擔任2025年台灣觀光代言人，同時公布Alek主演的台灣觀光微電影。（觀光署曼谷辦事處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年1月9日
交通部觀光署曼谷辦事處8日舉行記者會宣布邀請暱稱為Alek的泰國知名男星提拉德（Teeradetch Metawarayut）（中）擔任2025年台灣觀光代言人，同時公布Alek主演的台灣觀光微電影。（觀光署曼谷辦事處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年1月9日
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