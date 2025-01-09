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寶島風情郵票新竹篇 逾百年古蹟火車站入列

2025/1/9 11:10（1/9 12:21 更新）
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中華郵政股份有限公司15日將發行「寶島風情郵票—新竹」1套4枚，以逾百年古蹟新竹火車站、竹塹城迎曦門、關西東安古橋、新豐紅樹林生態保護區為主題。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月9日
中華郵政股份有限公司15日將發行「寶島風情郵票—新竹」1套4枚，以逾百年古蹟新竹火車站、竹塹城迎曦門、關西東安古橋、新豐紅樹林生態保護區為主題。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中華郵政行銷台灣之美，15日將發行「寶島風情郵票—新竹」1套4枚，以新竹逾百年古蹟的新竹火車站、竹塹城迎曦門、關西東安古橋、新豐紅樹林生態保護區為主題。

中華郵政今天布新聞稿，介紹這4枚以新竹為主題的「寶島風情郵票」，面值為新台幣8至12元。

郵票圖案中，新竹火車站位於新竹市東區，已被列為國定古蹟，至今超過百年，是全台現役車站中歷史最悠久，寄棟式屋頂及牛眼窗極具特色，屋頂上鐘塔更是新竹地標，車站入口門廊柱及站內窗戶下浮雕裝飾，洋溢著濃厚歐風，深具歷史與藝術價值。

竹塹城迎曦門也位於新竹市東區，屋頂是歇山重簷構造，樓高兩層，城座由花崗石條以一層丁一層順砌造而成，前後各有外小內大圓拱形門洞，正門門洞上方有額題「迎曦」，是新竹文化象徵地標。

關西東安古橋位於新竹縣關西鎮，橫跨牛欄河兩岸，橋體為石構造的連拱式結構，外層石砌，橋拱為半圓形，造型兼具結構與美學，見證地方歷史發展。

新豐紅樹林生態保護區位於新竹縣北邊紅毛河出海口，內有占地8.5公頃的紅樹林，是北台灣地區唯一水筆仔與海茄苳混生紅樹林，區內設有觀賞步道，可近距離欣賞濕地特有多元豐富景觀，被譽為國寶級生態教室。

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中華郵政同時推出供套印的無版銘圖案個人化郵票，內含「寶島風情郵票—新竹」1套4枚，供製作珍藏。民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」選購。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於13日發售。（編輯：管中維）1140109

#郵票
#新竹火車站
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