越南赴台獎勵旅遊趨勢增 飲食多元帶來考察商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內9日專電）越南企業赴台獎勵旅遊人次成長明顯，交通部觀光署8日以茶和電影為主軸在河內擴大推廣，共50家越南企業到場。有越南餐飲業者表示，將組團赴台探索當地飲食文化。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處8日下午在越南首都河內市宣傳台灣獎勵旅遊優勢及推廣高品質旅遊，共計50家具有員工旅遊需求潛力的越南企業出席。活動以台灣茶藝及電影做鋪陳，盼開發高消費力客群。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，2024年越南企業赴台獎勵旅遊人次成長明顯，從團客所適用的觀宏專案簽證來看，赴台獎勵旅遊占28%，較2023年成長約兩成。

周欣毅說，獎勵旅遊大多走客製化行程且團費較高，相當程度更新了越南赴台旅遊產品結構並提升整體觀光收益。推廣活動詳細說明簽證便利及獎勵補助措施，希望台灣成為越南企業的理想旅遊目的地。

推廣活動上，出席的越南企業沉浸在東方美人茶、烏龍茶等茶香中，一起收看「那些年，我們一起追的女孩」、「飲食男女」及在越南擁有高人氣的台灣演員許光漢所演出的「陽光普照」電影片段。

越南精華美食有限公司出席代表阮河媚（Nguyen Ha My）表示，他們公司約有200名員工，由於餐飲業需要緊跟潮流，他們得經常為員工規劃市場考察與研究活動，藉此探索新興美食或前往餐廳試吃。

他舉例，他們餐廳冬季推出的餐點受中國和台灣美食文化啟發，特別是麻辣口味以及暖胃的湯品和麵食，都非常符合季節需求。深入了解後，發現台灣菜較不油膩，調味簡約且食材搭配具創意，想嘗試融入越南料理中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

阮河媚指出，台灣將是他們未來要考察的目的地之一，首先因為台灣的費用相對合理，無論是飲食、日常開銷還是簽證費；其次，台灣美食豐富多元，而這正是他們公司的重點關注領域。

除了舉辦推廣會，周欣毅表示，近期將從越南500大企業中挑選一些具赴台觀光潛力的企業前往拜訪與簡報，並已與越南銀行、保險、房地產及物流等近10家大型企業接洽，推動企業在今年內赴台獎勵旅遊。（編輯：陳承功）1140109