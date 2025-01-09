降低罹患代謝綜合症風險 更年期女性當心5警訊

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）更年期為必經，尤其女性隨雌激素減少，醫師提醒，體重明顯增加、體力下降、血壓升高、血糖波動、血脂異常是5大代謝警訊，建議多吃全穀類、魚肉、蔬果等，降低罹患代謝綜合症風險。

根據衛生福利部國民健康署官網，三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），前述危險因子中若有3項以上，即是罹患代謝症候群，增加2到6倍糖尿病、心血管疾病的發生風險。

而女性在面臨更年期同時，隨雌激素逐漸減少過程中，身體的新陳代謝速度也跟著下降，執業新陳代謝科醫師林素菁今天透過新聞稿提醒，雌激素減少影響脂肪分解及胰島素敏感性，45歲以上更年期女性經常出現腹部肥胖、血脂升高、血糖波動等狀況，且比例隨年齡增加而上升，增加罹患代謝綜合症的風險。

林素菁說，代謝變差也會影響肌膚彈性與光澤，出現乾燥與老化跡象，代謝變慢並非瞬間發生，而是以不同的健康警訊逐步呈現，應密切觀察5大警訊，首先是體重明顯增加，特別是腹部脂肪堆積，形成「中廣身材」；體力下降導致日常活動顯得更費力，容易感到疲倦。

還有偶爾感覺頭暈或心悸，可能是血壓變動的跡象；餐後出現嗜睡或能量快速流失等血糖波動現象，以及在醫療檢查中出現膽固醇或三酸甘油酯數值偏高等血脂異常狀況。

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林素菁表示，飲食調整是更年期女性最直接且有效的應對策略，建議減少精緻澱粉，改以全穀類、糙米或地瓜取代白米飯，多吃魚肉、雞胸肉、豆腐、新鮮蔬果等，以堅果、酪梨、橄欖油取代飽和脂肪，少喝含糖飲料與甜點，降低脂肪囤積機會。

林素菁強調，代謝健康並非一蹴可幾，需要持續投入，維持代謝穩定能延續體能，改善生活品質，更年期是女性生活新篇章，也是重新檢視與改善健康重要契機。（編輯：陳政偉）1140109