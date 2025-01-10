合歡山降冰霰遊客開心堆雪人 上山追雪須掛雪鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）低溫搭配水氣，合歡山區今天凌晨起陸續下冰霰，讓徹夜在山上等候的追雪族開心堆起小雪人；因應部分路面結冰，交通部公路局宣布，台14甲線鳶峰至小風口限加掛雪鏈車輛通行。

強烈大陸冷氣團影響搭配水氣，合歡山今天凌晨起陸續下冰霰，直到今天清晨，路面、邊坡已有明顯積雪結冰，有網路社團「台灣追雪團」成員不懼低溫，昨天下午上山，徹夜在海拔3275公尺合歡山武嶺等降雪，凌晨見到下冰霰，「追雪族」開心在地面躺成「大」字。

交通部公路局中區養護工程分局昨天晚間至今天清晨，實施省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段預警封閉；追雪族研判合歡山今天會積雪、結冰，凌晨起陸續趕上山，翠峰管制站今天清晨開放前，上山追雪遊客說有300公尺排隊車潮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中區養護工程分局今天發布訊息表示，台14甲線翠峰至大禹嶺昨夜至今晨預警封閉路段，今晨解除恢復交通，但經派員檢視路況，24公里處鳶峰至36.6公里處小風口部分路面、路肩仍結冰未融，因此，限加掛雪鏈車輛通行，請用路人小心駕駛並注意沿線交維警示措施。

交通部中央氣象署清晨發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天新竹以北及宜蘭局部地區，有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。（編輯：徐睿承）1140110

強烈大陸冷氣團影響搭配水氣，合歡山10日凌晨起陸續下冰霰，合歡山松雪樓前方廣場有明顯積雪結冰。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年1月10日