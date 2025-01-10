強烈冷氣團影響至13日清晨 吳德榮：平地可能有5度極端低溫

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）強烈大陸冷氣團來襲，氣象署預報將冷到13日清晨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天預估，12日至13日清晨，平地可能出現攝氏5度左右極端低溫，台北有達寒流機率。

交通部中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團將影響到13日清晨，各地天氣冷，13日白天起，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，14日清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至12日清晨，強烈大陸冷氣團籠罩，北部、東半部及山區有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台灣整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地的最低氣溫約可降至7度左右。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，12日白天至13日清晨，仍受強烈大陸冷氣團影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻發威，將創這波強烈大陸冷氣團平地最低溫，甚至於出現5度左右的極端低溫，台北測站也有短暫觸及寒流標準的機率。

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吳德榮說，最新各國模式模擬，13日白天起至14日各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低，15日另一波強冷空氣迅速南下，16日、17日強冷空氣籠罩，影響時間雖比目前這波短，但強度卻毫不遜色；不過，模式仍會繼續微調，下定論還太早，應密切觀察。

根據氣象署預報，15日東北季風增強，16日東北季風影響，北部及東北部地區天氣轉涼，其他地區早晚也涼，17日東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升。（編輯：管中維）1140110