一卡通綠點服務升級 適用「生活繳費」項目

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）一卡通票證股份有限公司今天說，升級旗下電子支付品牌iPASS MONEY「一卡通綠點」功能服務，原折抵範圍主要適用於交通搭乘，現在全面適用「生活繳費」等眾多繳費項目。

一卡通發布新聞稿表示，iPASS MONEY破670萬用戶，用戶搭大眾交通工具可積累一卡通綠點，並可採「事後折抵」方式，將搭乘時實際付款金額使用一卡通綠點兌換成儲值金回饋，每1點折抵後可獲iPASS MONEY儲值金1元。

為讓用戶使用一卡通綠點事後折抵生活繳費（包括停車費、電費、水費和信用卡費等），用戶使用iPASS MONEY繳費後，隔日可在APP中選擇要使用綠點折抵的交易，完成折抵後可立即獲得與折抵點數等值儲值金回饋。

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此外，一卡通表示，1月10日到3月31日推出「繳費最高享20％回饋」優惠活動，只要透過iPASS MONEY APP成功繳納指定生活繳費項目費用，繳費金額可享一卡通綠點5％回饋，每人每月回饋上限100點。

一卡通說，活動總回饋上限600萬點（一卡通綠點1點價值新台幣1元，可於事後全額折抵繳費金額獲儲值金回饋），現在連結指定銀行帳戶還可享額外最高15％回饋。（編輯：李明宗）1140110