擬增955物種禁輸入飼養 既有飼主列冊管理

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（中央社記者張雄風台北12日電）農業部擬增955物種禁止輸入飼養，引發關注。動保司今天重申，還在討論階段，未來擬採飼主提出申報、透過列冊管理，「絕對不會拿走飼主的寵物」，民間提出的意見會妥善處理。

農業部動物保護司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種。

寵物權益捍衛聯盟今天於台北市青島東路集會，並發布5點聲明，認為一味禁止，可能造大量棄養或產業轉而地下化，反造成動物福利負面影響，政府應該提供更清晰的指導方針。

動保司長江文全下午出席集會接受陳情，並表示寵物分級管理目前仍在討論過程，不論是分類方式、名單，都還沒有定案，近期民眾的意見都會妥善處理。

江文全強調，目前依科學證據提出來的名單，既有的飼主權益絕對不會受到影響；對任何動物，都是基於動物福利的角度，絕對不會安樂死；如比特犬現已被禁養，咬傷人的比特犬縱使進入收容所，也不輕易安樂死，「站在動物保護的立場，絕對是一視同仁的處理」。

江文全接受媒體聯訪時表示，市面的寵物飼養，可能會有生態、公共安全，人畜共通病的風險，因此擬分級管理，針對高風險的物種有較強管制措施，高風險包含劇毒、大型具攻擊性、台灣氣候不適合等，目前還是在討論階段。

江文全指出，物種的名單雖然列955種，但其中已經有7成是禁止輸入的物種；實務上來說，以比特犬為例，只要配套措施完整就能降低疑慮，既有的比特犬飼主也不會不能養；未來已飼養異域寵物的飼主，提出申報、列冊、管理，不會有額外處理，「絕對不會拿走飼主的寵物」。

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至於是否能比照犬貓的模式辦理，江文全說明，犬貓現在的管理，個體要植入晶片、寵物登記、絕育；業者繁殖、買賣、飼養都要有許可證；若完全比照犬貓的管理會有更大的影響，是不太可行的；後續仍會與既有飼主及業者，保持密切溝通。

就販售、進出口業者而言，江文全不諱言，現在的異寵，從飼養、繁殖、販售、培育、進出口，現在的法規是低度管理，所以推任何管制措施，在不同層面對業者可能都會有影響。（編輯：管中維）1140112