靖娟：兒少事故新聞交通居冠 車輛未停讓為主因

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（中央社記者余曉涵台北13日電）靖娟基金會今天指出，根據113年兒童事故新聞分析報告，兒少事故新聞中排名最高的是交通事故，造成115名兒少死傷，有7成肇責是駕駛人，而車輛肇因是未停讓行人。

靖娟基金會舉辦「行人地獄改善了？車輛不停讓仍為主因 113年兒童事故傷害新聞統計分析」記者會。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，去年排除兒虐、性侵等人身安全類別後，共有212件，有30名14歲以下兒童死亡，造成271傷。

其中，交通事故案件高達86件排名第1，造成115名兒少死傷，其次是照顧疏忽，食物中毒則是排名第3。許雅荏表示，交通事故不論在件數及死傷數都是排名最高。

許雅荏表示，根據道安平台統計數字，兒少整體交通死傷有將近6成為機車事故，行人事故死傷也超過千名，對照事故新聞發現，主要肇因為汽機車不停讓、兒童衝出等事件。

許雅荏指出，進一步分析道安平台數據，兒少為行人角色發生事故時，有7成肇因為車輛，3成肇因為行人，其中車輛以未停讓行人為主，對照交通部這幾年努力推動路口停讓，可以說是「打臉」。

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許雅荏說，呼籲除了執法工作要落實外，路口改善也要持續，尤其學區附近的人行道拓寬更為重要，還有行穿線的照明也應納入道路基本設置當中，讓駕駛人可以更容易看到行人。

除此之外，許雅荏表示，行人肇責主因為未注意左右來車、未依標誌標線行走等，且近幾年還有成長趨勢，呼籲教育部在兒少交通安全上要著力更多，讓兒少知道應該在哪些正確的地方穿越馬路，才能保障兒少的安全。（編輯：管中維）1140113