國家食農教育獎出爐 促進全民懂農業惜食吃均衡

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農業部今天頒發「第1屆國家食農教育傑出貢獻獎」，273案報名，15案獲獎，促進更多人了解農業生產、珍惜食物、均衡攝取。行政院院長卓榮泰今天說，沒有農業，其他產業貢獻會是零。

農業部今天舉辦「第1屆國家食農教育傑出貢獻獎頒獎典禮」，由卓榮泰授獎予15案個人或團體，並頒發特別貢獻獎予國立台灣師範大學幼兒與家庭科學學系教授林如萍，肯定她設計農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化三面向的食農教育ABC模式論述。

個人組特優獎1案，由台南安慶國小特教班老師廖肇瑞榮獲特優獎，他自力編撰「溯源菜單」主題教學，透過網路或拍攝學校午餐食材原貌與來源，將文字菜單轉化成極重度特教生也能懂的圖片式菜單，再從中挑選主題食材教學，還讓特教生進而成為學校食農小老師。

優等獎4案，包含返鄉務農的李法憲成立有機農場，協助學校設計「梓要你知稻」等課程，並連續3年舉辦「梓感農村文化節」，打造梓官在地的食農品牌；嘉義市興安國小食育組長曾志華則規劃推動校園科技菜園課程。

以及台北市中正幼兒園園長蕭淑芬突破環境限制，營造城市菜園、農園，推動食農教育。獸醫師兼酪農龔建嘉建立溯源品牌「鮮乳坊」，推動智慧牧場、碳盤查等。

團體組特優獎2案，包含家福股份有限公司推動從產地到餐桌的企業食農教育，以及台東縣池上鄉農會以「池上米」為基礎，提供實作體驗等教育基地。

優等獎8案，包含冬山鄉農會良食農創園區、宜蘭縣羅東鎮立幼兒園、洄遊吧有限公司、財團法人台灣養殖漁業發展基金會、財團法人灃食公益飲食文化教育基金會、高雄市永安區新港社區發展協會、高雄市立南隆國中，以及彰化縣立北斗國中。

卓榮泰指出，現在是搶人、搶錢，更是搶糧食的時代，台灣土地不大，但是有非常好的農業傳統與人才，雖然2023年全國產業產值中，農業大概只占1.5%左右，但是農業最重要，沒有這個1.5%，其他服務業、製造業、工業產值都會是零。

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他也說，「我們都是人，我們都不全是機器人，所以我們需要這1.5%來支撐。」

農業部長陳駿季說，食農教育法立法2年半以來，中央跟地方政府合作，設計教材、推動許多活動，深耕於個人、家庭、社區，讓所有人能更了解在地農業如何產出高品質作物，就會更珍惜糧食、減少浪費，並均衡攝取營養，讓農業更永續往前走。（編輯：陳政偉）1140114