勞動部：仲介安排移工出境 應確認進入管制門

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）國內失聯移工人數屢創新高，國民黨立委今天披露，有移工在搭機離境前脫衣變裝並偷偷折返離開安檢隊伍離開桃園機場而失聯，勞動部說，仲介安排移工出境，應確認移工進管制門。

國內失聯移工人數屢創新高，國民黨立法院黨團今天質疑政府在移工管理上長期失能，要求包括內政部移民署在內跨部會相關單位做好把關工作，提出具體改善措施，以解決嚴重的逃逸移工問題。

國民黨立委王育敏也揭露一段桃園機場監視器畫面，一名移工在搭機離境前排隊等待機場安檢，卻突然開始脫衣變裝，偷偷折返離開安檢隊伍並離開桃園機場，之後失聯、不知去向。

王育敏說，雇主和人力仲介已盡責把人親自送到機場，礙於機場規定不能進到安檢區域內送機，接下來政府卻沒有任何單位派員接續監督、確保移工出境，最後移工用計逃跑，卻是雇主和仲介要受罰，她認為政府必須負起最大責任。

對此，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，立委揭露的個案仲介並無善盡管理責任，仲介受雇主委任安排移工出境，應送移工至機場出境管制門並確認移工進入管制門才可以離開，否則若移工失聯，雇主會有連帶責任。

蘇裕國也說，對於無勞資爭議中途解約或工作期滿移工，如果擔心有機場失聯疑慮，都可向航警局申請介護登機服務。

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勞動部則發布回應指出，疫情後整體移工失聯情況已連2年下降，移工失聯發生率從民國111年5.96%、112年4.2%、至113年11月底下降至2.91%。

勞動部表示，為了改善移工失聯，後續將持續配合移民署查處並推動各項改善措施，包含暢通移工申訴管道、透過入國講習及家事移工一站式講習宣導失聯風險、改善移工薪資待遇、加強仲介管理建立外國仲介引進移工失聯過高停權機制、輔導新開放移工行業雇主落實法遵等，將持續跨部會合作改善移工發生失聯情形。（編輯：陳政偉）1140114