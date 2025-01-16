台南遇艦仙境傳說 德陽艦下水80週年沉浸遊戲新活力

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南安平區知名景點德陽艦園區與韓國格雷維蒂GRAVITY遊戲公司合作，推出「遇艦仙境傳說」年度特展，今天在除役軍艦德陽艦開展，展期近1年，也讓春節假期多了個好去處。

市長黃偉哲今天出席「遇艦仙境傳說」年度特展展前記者會，力邀RO仙境傳說玩家利用農曆春節連假到台南觀展，同時以全新視角認識德陽艦。

黃偉哲指出，德陽艦是艘有歷史的軍艦，RO仙境傳說在台灣也發行20多年，今年適逢德陽艦下水服役80週年，此次與經典電玩「RO仙境傳說Online」合作推出年度特展，以經典遊戲場景讓原本承載舊軍事武器配備德陽艦注入新活力。

黃偉哲表示，特展將艦身與艙間搭建成主題情境區，還原遊戲場景與角色，引領踏上冒險旅程，透過沉浸式體驗，「在台南遇艦無限可能」。

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市府發布新聞稿指出，「德陽艦園區」是全國首座除役軍艦再利用為博物館的知名景點，今年與韓國格雷維蒂GRAVITY遊戲公司合作，取得「RO仙境傳說Online」正版IP授權，推出德陽艦「遇艦仙境傳說」年度特展，展期至12月31日。

德陽艦原是美軍基靈級驅逐艦，1977年10月1日由美國移交海軍，在台服役28年，總航行29萬7856浬，航行時數2萬9154小時，服役期間經歷19任艦長，曾執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年4月1日除役，2009年1月22日由高雄左營軍港拖至台南安平港安置修復，成為除役軍艦再利用景點。（編輯：陳仁華）1140116