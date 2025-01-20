6旬婦擰毛巾就痛 拇指基底關節炎懸吊帶手術助復原

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南一名65歲婦人飽受拇指根部疼痛之苦，尤其擰毛巾、騎機車時劇痛難耐，檢查診斷為拇指基底關節炎，經接受懸吊帶懸吊手術治療，配合復健3個月後恢復正常活動。

奇美醫院骨科部主治醫師蘇昱仲今天在院內衛教宣導會表示，病患自述平常擰毛巾、騎機車時便疼痛難耐，有時連晚上睡覺也會痛醒，且吃藥、打針都沒有明顯改善，已嚴重影響日常生活。

蘇昱仲指出，經X光檢查發現，病患左手拇指基底關節已退化且明顯變形，診斷為拇指基底關節炎，建議進行懸吊帶懸吊術治療，術後配合個人化術後復健計畫，3個月後已可正常騎機車外出，手部恢復健康靈活，不再疼痛。

蘇昱仲表示，拇指基底關節炎是常見退化性關節疾病，主要影響拇指與腕骨間關節，病人常因疼痛及功能受限而影響日常生活，包括抓握、夾取物品等基本動作，隨著現代人依賴手機，用拇指滑動屏幕或抓握手機等動作，增加拇指基底關節炎發生機率。

他說，拇指基底關節炎發生機率與膝蓋關節炎相當，停經後婦女約有1/3會發生，但常被誤認為是韌帶發炎造成的「媽媽手」、「板機指」，未能接受適當治療而造成生活困擾。

蘇昱仲指出，拇指基底關節炎治療方法包括復健、消炎止痛藥物、局部注射、手術等，以往手術方式大多採用截骨術合併韌帶重建與肌腱置換術，但須取用病人自體韌帶，增加術後不適及恢復期負擔，而較先進的懸吊帶懸吊術，以懸吊帶植入物取代自體韌帶，且有手術時間短、術後恢復快等優點。

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他說，根據奇美醫院研究，自2022至2024年接受懸吊帶懸吊術約10多名患者，術後疼痛指數及功能均有明顯改善，對手術滿意度也很高，而術後復健計畫也是成功關鍵，從恢復抓握力到重建日常功能，確保病人可在最短時間內重返日常生活。

蘇昱仲表示，拇指基底關節炎雖為常見退化性疾病，但若能及早診斷並接受妥善治療，不僅可避免因病失能，還能恢復拇指功能，民眾發現症狀時應積極尋求專業診療。（編輯：陳仁華）1140120