星宇航空新周邊商品 機師熊、空服熊可愛登場

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）星宇航空今天宣布推出2025年全新周邊商品，可愛的「機師熊」和「空服熊」與德國知名品牌合作，即日起開賣。

星宇航空發布新聞稿表示，「機師熊」和「空服熊」是與超過百年歷史的德國知名泰迪熊品牌Steiff合作，為兩款經典小熊換上迷你版星宇航空機師和空服員制服，今天起於星宇小舖及星宇航空形象門市上架，單隻售價新台幣3580元。

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星宇航空指出，德國百年品牌Steiff成立於1880年，是全球第一個生產泰迪熊的製造商，以其卓越工藝和高品質材料聞名，經典的「金耳扣標章」更成為世界玩具收藏界的象徵，每個標籤上都有流水號，如同泰迪熊的身分證。

星宇航空介紹，「機師熊」制服包含飛行夾克、襯衫、領帶及長褲，夾克上的臂章為A350機隊同款，與胸章、名牌均可自由拆卸；「空服熊」制服則採用與實際空服員相同布料，展現最真實的質感。不論是「機師熊」或「空服熊」的制服都能夠任意穿脫。（編輯：張雅淨）1140120