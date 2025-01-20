加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測英文考生偷拍答題卷發上網嚴重違規 最重將取消考試資格
首頁 / 生活

合歡山夜間路面恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺封閉

2025/1/20 16:33（1/20 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
合歡山20日部分背陽路段仍結冰未消融，考量夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰機率，交通部公路局宣布，20日晚間至21日清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月20日
合歡山20日部分背陽路段仍結冰未消融，考量夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰機率，交通部公路局宣布，20日晚間至21日清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）合歡山今天無降雪，但部分背陽路段仍結冰未消融，考量夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰機率，交通部公路局宣布，晚間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜間環境溫度在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰機率，路側局部殘冰、殘雪不易消融。

google news透過 Google News追蹤中央社

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；21日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒、夜間視線不良，加上殘冰未融，車輛極易打滑失控，因此今晚8時起夜間雙向封閉，不開放通行；另外，台8線中橫臨37便道增開下午5時30分通行時段，僅限造冊農產運輸大貨車往谷關。（編輯：謝雅竹）1140120

#台14甲線
#合歡山
#交通部公路局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：