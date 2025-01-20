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肝硬化併發胃靜脈曲張 三總內視鏡超音波止血創先例

2025/1/20 19:23
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（中央社記者曾以寧台北20日電）72歲婦人罹患肝癌，且因肝硬化併發胃靜脈曲張，在住院期間發生大規模吐血。三總胃腸科與放射診斷部合作，創全台首例用內視鏡超音波阻斷胃靜脈曲張，成功為她止血。

這名72歲女性因長期每日飲用米酒500c.c.及慢性C型肝炎，罹患肝硬化，後續更被診斷出肝細胞癌。雖接受免疫治療與標靶藥物治療，但因肝硬化併發胃靜脈曲張及食道靜脈曲張，於住院期間發生大規模吐血，經傳統藥物治療暫時止住活動性出血，不過為防止反覆出血，醫療團隊進一步採創新治療方式。

三軍總醫院胃腸科醫師林榮鈞與放射診斷部醫師何幸豪攜手合作，利用內視鏡超音波技術進行精準定位，完成「線圈栓塞術」，成功阻斷胃靜脈曲張的出血來源，並達到止血效果。術後婦人因出血引發的肝昏迷症狀顯著改善，數日後順利康復出院。

三總今天透過新聞稿表示，這是台灣首次成功應用內視鏡超音波技術治療胃靜脈曲張出血。相比傳統的內視鏡硬化劑注射療法，內視鏡超音波導引線圈栓塞術展現出更高的成功率與安全性，且患者負擔更小。

林榮鈞說明，內視鏡超音波技術憑藉精準定位，有助快速鎖定出血點並進行有效治療。相比傳統治療方式，內視鏡超音波導引線圈栓塞術不僅大幅降低手術風險，還顯著提升治療成效。

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何幸豪指出，這項技術整合了內視鏡與影像學的優勢，實現了微創、高效的治療目標，並有望進一步應用於其他肝硬化相關併發症。

三總表示，內視鏡超音波技術的成功應用，為肝硬化併發胃靜脈曲張出血的患者，提供新的治療選擇，亦彰顯台灣在消化醫學領域的領先實力。未來將持續投入研究，探索此技術於其他肝硬化相關併發症的應用潛力，進一步提升患者治療成效與生活品質。（編輯：張雅淨）1140120

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