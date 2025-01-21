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青少年關心10大議題 最重視假訊息分辨及菸毒害

2025/1/21 11:15
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（中央社記者許秩維台北21日電）國教盟青年部今天公布青少年最關心的10大議題，前3名為「學習分辨網路資訊」、「加強菸害與藥物濫用防治」、「正確的性觀念與互相尊重」，顯示數位安全與健康最受關注。

國教行動聯盟今天舉行記者會，發表「2025台灣青少年最關心的10大議題」問卷調查結果，國教盟青年部篩選出25項生活、校園環境、社會參與等重要議題，於去年12月11日至今年1月10日期間，透過學校及教育局處合作，針對中小學生進行問卷調查，有效樣本數為8743份。

調查結果指出，「學習分辨網路資訊」排名高居第1，最受青少年關注，第2至5名依序為「加強菸害與藥物濫用防治」、「正確的性觀念與互相尊重」、「完善校園霸凌防治機制」、「維護校園環境整潔」。

觀察不同教育階段的排名，國教盟青年部成員林韋伶提到，國小生除了關注學習分辨網路資訊，也很關心身心健康相關知識，除了想瞭解菸害、吸毒等預防知識，也關注學校是否建立完善霸凌防治，顯示學生對學校環境的需求不僅限於知識學習，也包含安全健康、身心平等。

在國中部分，國教盟青年部成員楊于萱表示，國中生更重視生活舒適性與情感支持，「維護校園廁所乾淨整潔」高居第4名，顯示青春期學生對學習環境舒適度更敏感，曾有學生分享，因廁所很髒，不敢在學校上廁所，後來憋尿，產生泌尿道疾病。

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國教盟青年部成員王翊妃指出，高中生關注議題以「維持校園廁所乾淨整潔」高居首位，重視程度勝於國中小，可能因為他們學業壓力更大、在校時間更長，對環境需求更迫切；而部分高中生已開始有打工，「加強打工法律知識」排名也高居第5；另外，高中生需要自主時間更多，「關注時間管理與課業平衡」也擠進前10名。

國教行動聯盟青年部執行長李雨函表示，這是一份全面向、分齡的問卷，從調查結果可看出，青少年關注議題可能與成人以為的有些出入；青年部之後將整理完整報告及分析，分送給各縣市與立委，讓青少年聲音可以被聽見，同時也會訪談中小學生，希望擬定政策建議，讓青少年實際需求可以成為政府改變的起點。（編輯：陳仁華）1140121

李雨函
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