政院：春節穩物價 汽柴油1/27至2/9不調漲

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（中央社記者賴于榛台北21日電）農曆春節將至，行政院副院長鄭麗君今天召開「穩定物價小組」會議，會中確定中油公司汽、柴油價格在1月27日至2月9日不調漲，另外民生與工業等非電業用戶的天然氣及桶裝瓦斯，至2月底也不漲價。

鄭麗君今天召開「穩定物價小組」會議，行政院晚間透過新聞稿指出，春節是最重要的傳統節慶，農業部參考往年供應量及近日市場供需情形，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8%至17%；蔬菜及水果增加18%至39%、水產品增加33%、花卉增加169%。

鄭麗君要求，農業部應持續監測應節農產品價量情勢，適時調配供應市場貨源，確保各類食材供應無虞，滿足消費需求，同時也要注意地震造成的落果災損，及時提供農民相關協助。

經濟部會中也說明，已責成國營事業配合穩定物價，包含中油公司汽、柴油價格在1月27至2月9日不調漲；民生與工業等非電業用戶的天然氣、桶裝瓦斯至2月底不漲；中油直營加油站春節洗車服務維持原價；台糖公司民生用1公斤砂糖及3公升沙拉油零售價至2月底前均不調漲。

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經濟部表示，針對商品定價具市場影響力的連鎖、熱門店家，並以消費者購買便利度及頻率為考量，擇定蛋餅、鍋貼、雞腿便當、排骨便當、雞排及炸雞等指標餐飲產品持續進行價格監測。鄭麗君則提醒，如發生異常漲價情形，應主動聯繫業者瞭解原因，適度提供必要協助，確保外食價格穩定、合理。

鄭麗君也要求，年假期間旅遊活動活絡，聚餐需求將增加，請「物價聯合稽查小組」密切注意各式餐館、飯店提供的餐飲價格變動情況，釐清商品價格變動的合理性，必要時啟動聯合稽查，以維護消費者權益，歡度新年。（編輯：林克倫）1140121