勞動部展開夜間勞檢 全台開罰224萬元

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）農曆春節前業者歲修、趕工作業頻繁，勞動部昨天晚間至今天凌晨在北、中、南展開夜間工作勞動檢查，共停工5場次、開罰新台幣224萬元。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，昨天晚間至今天凌晨在北、中、南三地同步展開夜間勞動檢查，並聚焦運輸倉儲業、醫療保健服務業、鐵路臨軌作業及營建工地等工作場所，盼全面檢視業者是否落實夜間工作防災措施、採取預防過勞及防範職場暴力等相關作為。

職安署表示，昨天三地同步夜間勞檢共檢查22場次，停工處分5場次，罰鍰金額達224萬元。

職安署表示，夜間工作的危害因行業與產業特性而不同，其中運輸倉儲業中的理貨作業常須搬運重物或操作大型機具，若夜間照明不足，容易引發事故且長時間駕駛容易導致疲勞，稍有不慎將可能釀成大禍。

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而醫療保健服務業的從業人員在夜間急診室工作，可能因病患或陪病者的不理性情緒增加暴露職場暴力的風險，對其心理與人身安全構成威脅；而鐵路臨軌作業，夜間也常見趕工需求或誤認夜間軌道車輛停駛，若未依規定進行隔斷或封鎖，疏於安全聯繫，容易引發重大意外。

職安署呼籲，雇主應就所從事的夜間作業進行危害辨識及風險評估，以便作為擬訂預防、控制措施及緊急應變程序參據並據以執行，可參考「職場夜間工作安全衛生指引」，後續各勞動檢查機構也將持續加強宣導及進行監督檢查。（編輯：陳政偉）1140122