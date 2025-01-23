職安署勞檢全台食品倉儲工地 開罰163萬

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）台中市大肚區全聯倉儲去年12月19日發生大火造成9死事件，勞動部職安署後續針對全台19家食品倉儲工地進行專案勞檢，今天完成初查及複查，總計開罰新台幣163萬元、停工7次。

台中全聯倉儲去年發生大火造成9人死亡、8人受傷，為了避免其他食品倉儲新建工程發生類似施工火災，職安署展開「全國食品倉儲新建工程預防施工火災專案檢查計畫」，盤點興建中的食品倉儲新建工程共19家，要求各勞動檢查機構全面檢查。

勞動部職安署今天發布新聞稿指出，這次專案檢查針對進場施工的各平行承攬事業單位及各級承攬人都實施檢查，並對於有熔接、熔斷、研磨或切割金屬及電氣設備等易引起火花的作業加強檢查，初查發現工地未依職業安全衛生法令對氧乙炔熔接裝置使用採取防止火災、爆炸危害必要措施，以及交付承攬未告知現場危害等承攬管理缺失，但都已於複查時再次確認廠商確實改善。

此外，在初、複查過程發現的墜落、感電等其他有立即發生危險之虞的場所或作業，也都一併予以停工及罰鍰處分；這次專案檢查總計罰鍰163萬元，停工7次。

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職安署呼籲，近年建築工地因現場施工管理不善，導致火災事件時有所聞，除了造成勞工傷亡、環境污染、影響結構安全等，對民眾生命財產安全也造成威脅，職安法規定應有防止火災引起危害，雇主也應依建築法相關規定，在建築物施工場所有維護安全、防範危險及預防火災適當設備或措施。

職安署也說，7日有邀集內政部國土署及消防署等主管機關研商防災精進做法，包括強化營造工程火災預防勞動檢查項目、請消防署協助修正相關消防安全行政指導及辦理建管、消防及職安等跨機關施工安全聯合查核等機制，呼籲施工廠商務必落實工地動火安全管理，經檢查發現違反職業安全衛生法、建築法等有關火災預防規定者，將由各該主管機關依法嚴懲違規工地。（編輯：陳政偉）1140123