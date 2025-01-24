迎農曆新年 長榮航空推機上春節限定餐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）長榮航空今天公布機上新菜單，其中為迎新年的春節限定餐是「鮑準圓滿富貴撈飯」，從明天到2月2日，提供台灣飛歐洲、北美及澳洲的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛前24小時前預選。

長榮航空發布新聞稿，「鮑準圓滿富貴撈飯」承襲中餐廚界教父黃清標主廚的料理精華，提供經典紅燒四頭鮑魚，以祕製醬汁慢火燉煮至醬香濃郁、鮮美入味，搭配台灣池上鄉Q彈米飯，是一道不僅滿足味蕾的佳餚，更傳遞著新年祝福與美好期盼。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，1月25日至2月2日春節航班限定期間，由台北出發新加坡（BR215）、吉隆坡（BR227）及雅加達、峇里島的經濟艙，皆可品嚐到長榮航空與台灣知名水果冰棒「春一枝」首度合作的餐後點心，食材嚴選花蓮大西瓜製成，搭配新城鄉海洋深層水與天然海鹽，口感細膩回甘，為春節增添童趣與甜美。

長榮航空的新菜單還有「羊肚菌皇燴龍蝦套餐」，由連續多年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光設計，即日起為台北出發的洛杉磯（BR12）、舊金山（BR18）、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客吃得到。（編輯：陳政偉）1140124