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日本旅客出國目的地 台灣名列前茅

2025/1/25 10:05（1/25 10:21 更新）
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Klook日本總經理増田航（圖）引用相關統計指出，日本旅客出國目的地台灣排行第3名。中央社記者余曉涵攝 114年1月25日
Klook日本總經理増田航（圖）引用相關統計指出，日本旅客出國目的地台灣排行第3名。中央社記者余曉涵攝 114年1月25日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）旅遊電商指出，日本出境旅遊雖然復甦緩慢，但前往台灣旅遊的意願高，而且人數持續攀升，日本旅客出國的目的地台灣排行第3名，九份一日遊等行程等最受到日本旅客的喜愛。

Klook日本總經理増田航指出，2024年入境台灣旅客之中，日本旅客佔16.5%，估計約較前一年成長2個百分點。根據日本官方統計及日本經濟新聞2024年的報導，日本旅客出國旅行首要的目的地是韓國，台灣排第3。

増田航分析，日本出境旅遊的復甦緩慢，目前僅只有恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的67%，評估主因包含日圓匯率疲弱，出國花費變貴，而且日本人護照持有比例不到20%，社會氛圍認為出國是奢侈。

增田航指出，尤其日本年輕世代更因社會氛圍而減少出國，因此近年積極透過與網紅合作行銷的方式，希望帶動日本年輕旅客出遊，也透過促銷優惠，刺激更多旅客來台。

增田航舉例，交通部觀光署推出「金福氣遊台灣」抽新台幣5000元的活動，讓台灣飯店的日本客人預訂量上升5倍，並帶動上萬筆的台灣飯店訂單，至於高鐵推出的優惠，對日本旅客的銷售在2個月內成長208%。

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根據Klook統計，日本旅客預訂的台灣旅遊商品中排行第1的是高鐵車票，其次則是e-sim卡、悠遊卡則排名第3。

增田航說，另外像是有提供交通、導遊等的九份一日遊行程也很受到日本旅客喜愛，相較之下其他國家商品日本旅客則偏好迪士尼樂園，不管是哪裡的迪士尼樂園都很受到旅客歡迎。（編輯：陳清芳）1140125

增田航
日本出國旅客青睞台灣 大自然環境美食具優勢
増田航
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