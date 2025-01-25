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過年防腹瀉 先清冰箱再採買、年菜勿越煮越大鍋

2025/1/25 10:24
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（中央社記者曾以寧台北25日電）每年過年總會出現腹瀉就醫人潮。醫護提醒，辦年貨前務必先清冰箱，確實丟棄過期食材；年菜吃不完，復熱務必煮沸，且勿超過2次，綠色蔬菜、海鮮及油炸類則最好馬上吃完。

每年過年都是腹瀉群聚高峰，開業診所腸胃科醫師江建昌分享，因為過年團圓，群聚機會多，食材又多是過年前買起來放，加上年菜反覆加熱，不論疾病傳播或食安疑慮都增加，往年經驗中，以初三初四急診患者最多。

「冰箱只是把溫度降低，沒有殺菌功能」，江建昌說明，其實冰箱每週都要稍微整理、更建議每個月就要大清理一下，維持大約7分滿，以保證內部冷度，如果外包裝沒有保存期限日期，且已經不記得放多久的，就建議要丟棄。

清完冰箱買年貨，江建昌指出，過年有些店家不開，不少人會先買起來放，但務必買適量就好，蔬菜在冰箱切勿放超過1週；一次買大量後，建議先分裝再收冰箱，避免反覆解凍再冷凍；若自己做蘿蔔糕等米製品，也盡量在做好2小時內放進冰箱，否則細菌在攝氏20到50度下，恐快速孳生。

年菜吃不完，不少人會加上其他料隔天繼續吃，恐不小心「越吃越多」。江建昌提醒，盡量不要重複加熱超過2次，最好要煮到滾；海鮮類、綠色蔬菜和油炸類，為了避免細菌孳生，及致癌物產生，建議當天就要吃完，不要復熱。

台灣人總喜歡把冰箱塞滿滿，顯得生活物質無虞。不過林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈指出，日本研究發現，其實把冰箱塞越滿的家庭，往往是越貧窮的家庭。

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譚敦慈說，自己也走過貧窮時代，其實也很不喜歡丟食物，但為了食安著想，提醒大家，過年採買前真的「要狠狠得丟一次」，不論是罐頭只剩半個放著的、已經放到過期，都務必先清乾淨。

避免冰箱塞太滿，譚敦慈分享小撇步，可以準備盒子專門放醬料與乾貨，買回來後一包包集中管理，讓有什麼一目了然，避免重複採買。過年拜拜的三牲，則建議拆解、去骨再收，節省空間。（編輯：陳清芳）1140125

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