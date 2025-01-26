配合春節穩定物價 中油27日起汽柴油價格皆不調整

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（中央社記者張璦台北26日電）台灣中油今天表示，平穩雙機制啟動並配合春節穩定物價政策，27日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整；其中發油量最大的95無鉛汽油維持每公升31.1元。

台灣中油公司今天指出，自明天凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌1.30美元，新台幣兌美元匯率升值0.242元，跌幅為1.83%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.2元及2.5元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.4元及1.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

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台灣中油指出，另依春節期間穩定物價政策，1月27日至2月9日，汽、柴油依「上漲不調、下跌調、只跌不漲」的原則辦理，汽、柴油再加碼吸收0.3元及0.8元，合計汽、柴油各共吸收2.2元及2.5元，國內汽、柴油價格皆不調整。

台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，且加碼春節穩定物價措施，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整2.2元及2.5元均由台灣中油吸收，113年累計至12月底止，台灣中油共吸收約257.43億元。（編輯：張均懋）1140126