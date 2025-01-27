銀髮夫妻用街道名選號 刮中百萬獎金

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（中央社記者江明晏台北27日電）台彩今天表示，今年推出「2000萬超級紅包」，截至26日，已刮出1個2000萬元、77個100萬元；台彩分享，一對位於新北樹林區的銀髮夫妻用街道名選號，刮中百萬獎金。

台灣彩券公司今年推出「2000萬超級紅包」，每張售價新台幣2000元，頭獎金額2000萬元共有10個，100萬元1200個；截至26日，已刮出1個2000萬元、77個100萬元。

台彩表示，全台首個「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元獎落彰化縣；近期陸續開出多個百萬大獎。

台彩轉述，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是在新北市樹林區買刮刮樂的一對銀髮夫妻，平常都是太太自己來彩券行，當天太太特地帶先生一起來買2000元的刮刮樂，他們先後用先生的幸運號碼11號挑了兩張，分別刮中2000元及5000元。

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台彩指出，當他們決定繼續再挑其他的11號時，11號已賣完，但發現店裡有數張3號的刮刮樂，就說「這裡是三福街，不如挑一張3號的試運氣」，代理人隨手挑選一張給他們，沒想到竟刮中百萬大獎。

台彩表示，另一個刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒，是名年約40歲男性，他在桃園蘆竹區的彩券行跟店員討論要買幾號的「2000萬超級紅包」，突然來兩名年輕人表示要買一本，但身上錢不夠，只買走其中的13張，這時幸運兒決定買下前兩位客人剩下的6張，6張刮刮樂全都有中獎，其中一張更幸運刮出百萬大獎。（編輯：張良知）1140127