公路局估6觀光路段易壅塞 籲善用幸福公路APP

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（中央社記者王心妤台北30日電）交通部公路局預估今天將湧現出遊及返鄉車潮，易壅塞6個觀光路段包含北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段等，民眾可使用幸福公路APP（應用程式）或即時資訊網查路況。

公路局預估，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段的台74線台中環線接國道3號霧峰交流道、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等；主要省道幹道的台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮楓港路段等。

公路局指出，觀光景點的聯外道路包含北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、台9線新店至烏來路段等有可能出現車潮。

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公路局表示，春節期間已請客運業者充足準備，並推出國道客運優惠措施，若有旅運需求，建議搭乘公共運輸，而用路人出發前也可先以幸福公路APP或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況與旅行資訊。

另外，公路局公布昨天西部國道客運共計行駛4974班次，疏運8萬1134人次，較28日增加25.08%；東部國道客運路線共計行駛1261班次，疏運2萬1590人次，較28日增加26.56%。（編輯：戴光育）1140130