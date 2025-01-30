大樂透頭獎2注各得0.93億元 大紅包開出21組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）大樂透第114013期今晚開獎。中獎號碼為29、05、48、27、08、30，特別號35；派彩結果，頭獎金額1.86億元共2注中獎，每注各得0.93億元。

1月30日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出21組，總中獎注數為26注，其中17組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中38組為單注中獎，12組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為149組，剩餘331組，累積開出小紅包組數為266組，剩餘534組，下期（31日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

春節大紅包：08、39、13、34、47、17、22、01、37，春節小紅包：26。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140130