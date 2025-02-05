台東馬偕新設中醫科 中西聯手提供照護

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東馬偕醫院今天成立中醫科門診，有內科中藥、針灸及傷科推拿，也配合西醫的中風、癌症整合醫療。

台東馬偕醫院首次成立中醫門診，邀請台東縣長饒慶鈴和地方民意代表共襄盛舉，由院長王光德和首任中醫科主任莊義明主持啟用典禮。

王光德表示，中西醫整合治療是醫療新趨勢，他接任院長後積極籌備，在董事會全力支持下，終於在今天舉行啟用感恩禮拜，這是台東馬偕首次引進中醫為台東民眾服務，除了一般門診的內科中藥，針灸及傷科推拿外，中醫科成立是以病人為中心，配合西醫的中風、癌症及術後痛症，達到以急重症為主的中西醫整合醫療。

莊義明表示，中醫與西醫運用在癌症治療上的角色可分為前、中、後段。若用在西醫開刀、放療及化療前，中醫癌症治療會有增加免疫及抑癌效果。若在西醫開始治療時，中醫則要退到第二線，以保護癌症病人，增加抵抗力及減少副作用為主。等西醫療程結束，中醫再回到初期，增加免疫及抑癌為主，減少癌症再復發。

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莊義明說，中西醫搭配，可增加癌症病患的存活率及改善生活品質。另外，中風後的針灸，中藥及穴道指壓，配合西醫復健，皮拉提斯及高壓氧治療，可以減少腦中風患者後遺症並大幅提高生活品質。

台東馬偕醫院表示，中醫不止是調體質、養身體的工具，而是恢復健康的另一選擇，是全球健康照護的趨勢。台東馬偕身為急重症後送醫院，除了發展更精進的西醫治療，現在又多了中醫，中西聯手為鄉親提供更多更好的醫療照護。（編輯：郭諭儒）1140205