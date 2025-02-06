台灣近代畫作郵票 中華郵發行1套4枚

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）中華郵政公司將於12日發行「台灣近代畫作郵票」1套4枚，主題包括：淡水風景、野柳風光、阿里山雲海及玉山積雪。

中華郵政今天發布新聞稿指出，為介紹本土畫家的藝術成就，繼民國110年「台灣近代畫作郵票」之後，續以國立台灣美術館典藏的「淡水風景」、「野柳風光」、「阿里山雲海」及「玉山積雪」為主題，於12日發行「台灣近代畫作郵票」1套4枚，面值均為新台幣9元。

這套畫作郵票主題包括：陳澄波的「淡水風景」，整體以俯瞰方式構圖，透過層層疊起樓房、高低錯落屋簷與蜿蜒小徑，勾勒出層次豐富空間感。創作年代為24年，媒材為油彩及畫布。

陳慧坤的「野柳風光」，畫作中黃褐色岩石與湛藍海水，形成強烈對比；岩石與海岸的輪廓以深褐色線條流暢勾勒；運用粉藍、粉紫及白色，讓天空更顯遼闊。創作年代為58年，媒材為油彩及畫布。

廖繼春的「阿里山雲海」，畫面中淡粉紅色的層層雲海，向遠處蒼穹推進，近景的樹叢，則以圖騰裝飾風格描繪。創作年代為42年，媒材為油彩及麻布。

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馬白水的「玉山積雪」，每幅畫分開是獨立畫作，拼接起來是完整大畫幅，14合一的畫面分割，宛如從室內大落地窗看到戶外的玉山美景。創作年代為78年，媒材為水彩、墨及紙本。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於10日發售，民眾可至37個長期集郵訂戶作業局選購，也可向各地郵局預約購買。（編輯：陳清芳）1140206