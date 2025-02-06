加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 職安署勒令停工
首頁 / 生活

孩子開學前焦慮 職能治療師教4招助調節情緒

2025/2/6 12:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）寒假將結束，面對孩子開學焦慮，職能治療師今天提醒，除逐步恢復規律作息，也可利用手指練習深呼吸，仔細觀察1杯水再慢慢喝，或找出同顏色物品等4種練習，助孩子調節情緒。

開學前孩子可能有壓力與焦慮情緒，若未妥善處理，恐影響學習表現和心理健康。開業職能治療所組長姚丹雅說，研究發現，透過正念（Mindfulness）訓練，能幫助孩子專注於每分每秒的當下，有助提升專注力、減緩壓力，找出適合自己的情緒調節策略，提升心理韌性。

姚丹雅指出，有4種能幫助孩子調節情緒的正念練習。第1為深呼吸練習，當孩子感到焦慮或緊張時，可以讓孩子閉上眼睛，專注於自己的呼吸，感受每一次吸氣與呼氣，並將注意力放在鼻腔、胸口或是腹部的感受。幫助孩子放鬆心情、降低焦慮。

第2為「五指山」呼吸練習，請孩子伸出左手，將5根手指打開變成五指山。再伸出右手的食指，沿著左手的每根手指上下爬，爬上手指頭時便吸氣，爬下手指頭時便吐氣，反覆將5根手指頭都做完。有助年紀較小的孩子將呼吸練習視覺化，更能理解用呼吸幫助自己。

第3為喝1杯水，藉由喝水來幫助孩子專注當下，不要把注意力放在擔心的事物上。家長可以引導孩子先觀察手中的水，包含顏色、重量、溫度，再請孩子慢慢地喝1口水，感受水停留在口腔內有什麼感覺。

google news透過 Google News追蹤中央社

第4為找10個藍色的物品，利用視覺觀察環境，引導孩子專注在當下。可以請孩子找找看周圍藍色的物品有哪些，也可以改成找孩子喜歡的顏色或是物品，例如汽車等。

姚丹雅表示，正念是非常友善的練習，並且可以隨時隨地進行。除此之外，她也建議家長，開學前可以多和孩子聊聊天，鼓勵他們說出心中的感覺、想法，也是一種幫助孩子調節情緒的方式。（編輯：陳清芳）1140206

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：