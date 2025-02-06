孩子開學前焦慮 職能治療師教4招助調節情緒

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（中央社記者曾以寧台北6日電）寒假將結束，面對孩子開學焦慮，職能治療師今天提醒，除逐步恢復規律作息，也可利用手指練習深呼吸，仔細觀察1杯水再慢慢喝，或找出同顏色物品等4種練習，助孩子調節情緒。

開學前孩子可能有壓力與焦慮情緒，若未妥善處理，恐影響學習表現和心理健康。開業職能治療所組長姚丹雅說，研究發現，透過正念（Mindfulness）訓練，能幫助孩子專注於每分每秒的當下，有助提升專注力、減緩壓力，找出適合自己的情緒調節策略，提升心理韌性。

姚丹雅指出，有4種能幫助孩子調節情緒的正念練習。第1為深呼吸練習，當孩子感到焦慮或緊張時，可以讓孩子閉上眼睛，專注於自己的呼吸，感受每一次吸氣與呼氣，並將注意力放在鼻腔、胸口或是腹部的感受。幫助孩子放鬆心情、降低焦慮。

第2為「五指山」呼吸練習，請孩子伸出左手，將5根手指打開變成五指山。再伸出右手的食指，沿著左手的每根手指上下爬，爬上手指頭時便吸氣，爬下手指頭時便吐氣，反覆將5根手指頭都做完。有助年紀較小的孩子將呼吸練習視覺化，更能理解用呼吸幫助自己。

第3為喝1杯水，藉由喝水來幫助孩子專注當下，不要把注意力放在擔心的事物上。家長可以引導孩子先觀察手中的水，包含顏色、重量、溫度，再請孩子慢慢地喝1口水，感受水停留在口腔內有什麼感覺。

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第4為找10個藍色的物品，利用視覺觀察環境，引導孩子專注在當下。可以請孩子找找看周圍藍色的物品有哪些，也可以改成找孩子喜歡的顏色或是物品，例如汽車等。

姚丹雅表示，正念是非常友善的練習，並且可以隨時隨地進行。除此之外，她也建議家長，開學前可以多和孩子聊聊天，鼓勵他們說出心中的感覺、想法，也是一種幫助孩子調節情緒的方式。（編輯：陳清芳）1140206