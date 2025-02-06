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環部大氣司氣候署主管大風吹 監資司轉型強化AI治理

2025/2/6 12:18
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（中央社記者張雄風台北6日電）環境部今天宣布新一波人事，原氣候署副署長黃偉鳴轉大氣司長，副署長職缺由大氣司副司長張根穆接替；原大氣司長張順欽調任監資司長，而監資司將轉型為環境科技及資訊司，強化AI治理。

環境部長彭啓明今天宣布新一波人事調動，包含氣候變遷署副署長黃偉鳴調任大氣環境司長，大氣環境司副司長張根穆升任氣候變遷署副署長，大氣環境司長張順欽則調任監測資訊司長。

環境部表示，由於今年1月原監資司長謝炳輝屆齡退休，因此進行人事調整，即日起生效。

另外，環境部「監測資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」，以因應國際潮流變化，目前該項組織與人力調整，正報請行政院核定當中。

張順欽表示，組織調整為環境科技及資訊司，最主要會成立「人工智慧與資料治理中心」（AI and Data Governance Center），用數位工具讓民眾更貼近環境資訊，強化跨部會、跨產學研與公私協力合作、導入人工智慧科技應用、提升開放資料等。

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彭啓明於去年上任後，便進行首波部內人事調動，計有7名12職等的官員，此次為第2次人事調整。

至於目前大氣司副司長、水質保護司副司長等仍懸缺，彭啓明表示，目前還在徵詢中，後續會再考量。（編輯：張雅淨）1140206

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