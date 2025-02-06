奇美推在宅急症照護滿意度佳 在家裡住院醫療新趨勢

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）奇美醫院配合健保署推行在宅急症照護計畫，統計去年8月至今年1月收治71例個案，發現再住院率、死亡率等各項指標均明顯改善，病患及家屬滿意度達98%，可望成醫療新趨勢。

奇美醫院急診醫學部主治醫師陳殿和今天在院內衛教宣導會表示，一名94歲阿嬤去年12月因發燒及呼吸困難到急診就醫，診斷為肺炎合併尿道感染，建議住院治療，但在急診候床2天，阿嬤又表達不接受侵入性治療及在家善終等意願，經在宅急症照護團隊評估後，啟動在宅急症照護計畫。

陳殿和表示，病患剛開始情況不樂觀，經過14天在宅急症照護，肺部積水逐漸消退，精神狀態好轉，胃口恢復並可自行進食，還外出到美髮店美髮，準備迎接農曆新年，後續順利轉介至安寧居家療護，直到昨天安詳離世。

他說，目前許多醫院面臨醫療壅塞壓力，急診病患等床環境常會讓病人及家屬相當煎熬，在家裡住院將成為另一個解方，健保署於去年7月正式推行在宅急症照護計畫，針對肺炎、尿道感染、軟組織感染3大主要疾病急症病人，可在家中接受醫院等級醫療服務，顛覆許多人對傳統住院治療想像。

陳殿和指出，奇美於去年8月加入這項計畫，透過多個專業團隊合作與科技輔助，至今年1月底收治71例個案，病患各項預後指標皆有進步，疾病緩解完治率超過80%，病患及家屬普遍認為在熟悉環境中接受治療不僅更舒適，還有助於康復，滿意度達98%。

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他說，這項計畫減輕醫院壓力，病人也能避免反覆住院帶來身心折磨，對高齡病人而言，也可提供尊重個人意願，選擇如何走過人生最後一段旅程的機會。

奇美醫院急診醫學部高齡急診科主任黃建程表示，與住院治療相較，在宅急症照護由醫護人員於線上值班，監測病患情況並與家屬溝通，節省醫療資源及成本，而高齡病患減少進出醫院次數，也可降低遭受交叉感染機率，但最顯著成果是病人及家屬滿意度，持續推動可望成為未來醫療新趨勢。（編輯：陳仁華）1140206