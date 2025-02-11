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新竹關西7度 吳德榮：元宵節由南而北全台有雨

2025/2/11 08:37（2/11 09:26 更新）
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，元宵節將全台有雨，圖為民眾冒雨欣賞2025台北燈節。（中央社檔案照片）
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，元宵節將全台有雨，圖為民眾冒雨欣賞2025台北燈節。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北11日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹關西攝氏7度。氣象專家吳德榮表示，今晚起南部雲層逐漸增多，明天元宵節，南方水氣北上，降雨由南向北擴及全台。

中央氣象署今天發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今晨至上午新北至高雄及花蓮局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮7度、苗栗縣造橋鄉7.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；今晚起南部雲層逐漸增多。

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吳德榮表示，明天元宵節，南方水氣北上，降雨範圍由南向北、逐漸擴及全台，雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降；13日鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，鋒面後冷空氣不強，氣溫仍下降、北台灣轉涼。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，14日東北季風影響，北台灣偏涼，各地有局部短暫雨的機率；15日東北季風減弱、氣溫略升，局部地區仍有短暫雨的機率；15日晚間另一波東北季風南下，16、17日轉乾，天氣好轉，氣溫略降。（編輯：陳政偉）1140211

#元宵節
#降雨
#低溫
#吳德榮
#中央氣象署
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